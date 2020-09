Teatro di Segesta, GliArchiEnsemble e Massimo Quarta in concerto

Segesta, domenica 6 settembre 2020 – Da Rossini a Paganini, da Schubert a Mendelsshon in un’atmosfera suggestiva quella del Teatro Greco di Segesta (Tp): è qui che GliArchiEnsemble e Massimo Quarta si esibiranno domenica 6 settembre a partire dalle 19.30. Il concerto è prodotto dalla società del Quartetto di Palermo grazie al contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Nonostante le difficoltà nell’organizzare un concerto in tempo di Covid-19 gli artisti de GliArchiEnsemble ed il solista Massimo Quarta hanno voluto dare un segnale di ripresa che fa ben sperare per il prossimo inverno. Sono gli stessi musicisti che durante il lockdown non si erano fermati e avevano realizzato un video pubblicandolo sul web che è stato trasmesso dai Tg nazionali.

Ticket costo 10 euro fino ad un numero massimo di 400 persone per via della normativa nazionale anticovid. Info e prenotazioni: 347 1583029 – 388 8590466

Programma musicale GliArchiEnsemble & Massimo Quarta

G.ROSSINI : Ouverture









