Pallamano, l’AC Life Dtyle Handball Erice pronta per la serie A. prima gara il 12 settembre

Serata di gala ieri al SunClub per la AC Life Style Handball di Erice con la presentazione della squadra e della maglia di esordio al Campionato Nazionale Serie A Beretta Femminile 2020/2021.

Oltre al direttivo, allo staff atletico e non, al Team Dream rosa, ospite d’eccezione lo storico portiere della Nazionale Italiana Enzo Augello. Tra le autorità presenti il delegato Federato Coni DI Trapani, Elena Avellone, il Presidente Figh Sicilia Sandro Bagaria. Anche se assente, ha tenuto a inviare gli auguri di buon Campionato il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e in video l’Assessore al Turismo e allo Sport Regionale, Manlio Messina.

Non sono mancati i saluti istituzionali del Comune di Erice, che nel pomeriggio ha insignito la AC Life Style Handball di un riconoscimento, del Comune di Trapani nella persona del sindaco Giacomo Tranchida, del Comune di San Vito Lo Capo, che il 10 settembre festeggerà la squadra, e …









