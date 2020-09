Mazara. Coronavirus: sette i casi registrati negli ultimi giorni

REDAZIONE – «Oggi siamo a sette casi positivi al Covid-19 a Mazara del Vallo, compresi i due ufficializzati ieri sera dall’Asp di Trapani. Sono soggetti che non provengono da un unico focolaio ma da circostanze diverse e stanno tutti bene. La situazione se pur preoccupante è sotto controllo. Il virus a Mazara c’è e circola; tutti quanti noi dobbiamo mettere in campo con responsabilità individuale le misure che conosciamo senza superficialità».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, in merito ai sette casi positivi al Covid-19 registrati questa settimana a Mazara del Vallo.









