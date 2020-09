Marsala. #Transizioni: dialoghi sul contemporaneo futuro prossimo in Sicilia

IN OCCASIONE DELL’ANTEPRIMA NAZIONALE DEL LIBRO : MARSALA DENTRO/FUORI MARSALA

Si svolgerà a Marsala al Baglio Tumbarello-Grignani nel Parco archeologico di Lilibeo, domani 6 settembre alle 17.30, l’incontro pubblico #TRANSIZIONI promosso da Adele e Gaspare Gerardi in occasione della presentazione in anteprima nazionale del volume Marsala Dentro/Fuori Marsala dedicato al loro padre Simone Gerardi.

La prima copertina Marsala Dentro allude alla ricerca di uno sguardo più approfondito sulle potenzialità di una città-territorio nella Sicilia del XXI secolo, mentre la seconda copertina Fuori Marsala ha l’intento di escludere l’autoreferenzialità per rivelare la rete invisibile che collega la città alla Sicilia occidentale.

Oggetto di Marsala Dentro sono i contributi di diversi autori marsalesi: il poeta e scrittore Nino De Vita, il direttore del Parco archeologico di Lilibeo, l’architetto Enrico Caruso, l’architetto Antonio Mauro, i giovani dell’Associazione Nonovento, l’agronoma Antonella Ingianni, lo storico Giovanni Alagna, …









