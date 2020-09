L’outsider Remo Rapino vince il premio Campiello

Remo Rapino vince con “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” (minimum fax) la 58esima edizione del Premio Campiello, tra i maggiori premi letterari italiani.

Il Premio vedeva in gara: Patrizia Cavalli con “Con passi giapponesi” (Einaudi), Sandro Frizziero con “Sommersione” (Fazi Editore), Francesco Guccini con “Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto” (Scrittori Giunti), Ade Zeno con “L’incanto del pesce luna” (Bollati Boringhieri).

La premiazione, che s’è svolta stasera a Piazza San Marco a Venezia, ha premiato anche Alessandro Baricco con il premio alla carriera, Veronica Galletta per il premio Opera prima e Michele Panichi per il premio Giovani.









