L’assessore Samonà invita a partecipare alla Giornata della Cultura Ebraica e all’evento Transizioni

Domenica 6 settembre, nella ventunesima Giornata della Cultura Ebraica promossa dall’Unione Comunità Ebraiche Italiane, l’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, guidato da Alberto Samonà, intende raccontare la cultura ebraica attraverso due iniziative in programma a Trapani e Marsala. La giornata, ispirata al tema “Percorsi ebraici”, che si svolgerà in oltre novanta località d’Italia, vuole ricostruire in un modo inedito gli itinerari dell’ebraismo italiano attraverso percorsi virtuali a partire da Roma, dove ha sede la comunità più antica della diaspora. In particolare:

Il Museo Lilibeo di Marsala, dove sono custoditi la Nave Punica, la Venere Callipigia e numerose altre testimonianze che raccontano la storia della città fondata sul promontorio di Capo Boeo, da Cartagine nel 396 a.C. dopo la distruzione di Mozia, celebra la giornata con “Luci nelle tenebre: lucerne con menorah dalle catacombe e dall’abitato di Lilibeo”.

Il Museo di Marsala raccoglie numerose …









Leggi la notizia completa