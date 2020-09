F1 a Monza, è pole e record per Hamilton. Disastro Ferrari

1’18”887 pole, nuovo record della pista di Monza e nuovo giro medio più veloce della storia della Formula Uno con una velocità media a 264 km/h.

Tutto questo è accaduto oggi a Monza ad opera del leader del mondiale di Formula 1, Lewis Hamilton, che vola con la sua Mercedes numero 44 davanti al compagno di squadra Bottas dietro a soli 69millesimi di secondo e in terza posizione un super Carlos Sainz con la Mclaren. Al quarto posto la Racing Point di Sergio Perez e al quinto la Red Bull di Max Verstappen.

Sesto posto in qualifica per la seconda Mclaren di Lando Norris, al settimo posto Daniel Ricciardo con la Renault, all’ottavo posto Lance Stroll con la Racing Point,e a chiudere la top ten al nono posto Alexander Albon con la Red Bull e al decimo Pierre Gasly con l’Alpha Tauri.

Capitolo rosso, anzi capitolo nero quello della Ferrari. …









Leggi la notizia completa