Volley. La quinta avventura in serie A della Sigel Marsala scatta ad Olbia (Sardegna). Il 27 esordio in casa

Pubblicati lunedì pomeriggio i calendari dei gironi, “Est” e “Ovest”, del campionato nazionale di serie A2. Per la Sigel Marsala, quella che sta per iniziare, sarà la quarta partecipazione di fila in seconda serie nazionale. Quinta complessiva se consideriamo la veloce comparsata dell’annata 2012/2013. Come ormai accade da tempo unica siciliana a disputare la serie A femminile di volley. La stagione regolare 2020/2021 della Sigel, in controtendenza con quanto verificatosi nelle ultime tre edizioni, parte fuoricasa. Esattamente ad Olbia, in Sardegna col “battesimo” stagionale fissato domenica 20 settembre.

Debutto in casa per le atlete di coach Amadio al “Fortunato Bellina” il 27 settembre con il match di cartello della 2^giornata contro la “big” del girone, Acqua&Sapone Roma Volley Club. La regular-season di Marsala si chiuderà a Sassuolo, nel modenese, alla 18^giornata il 30 dicembre.

Tre complessivamente i turni infrasettimanali di questa prima fase: 14 ottobre, 8 e 30 dicembre 2020.

Qui di seguito il calendario completo [in …









