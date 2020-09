Vendemmia 2020, bilancio in rosso nel trapanese

A vendemmia in corso, è un bilancio fortemente in rosso quello che si registra nella parte meridionale del Trapanese, dove le condizioni meteo non favorevoli di quest’anno hanno anche portato a un anticipo di 10-15 giorni della fase di raccolta, mentre nel Palermitano le perdite sulle rese sono più contenute rispetto alla media. Il calo del raccolto, in entrambe le province, va comunque di pari passo con un aumento della qualità delle uve per la produzione di vino.

In provincia di Trapani, quindi, le stime di qualche settimana fa, che facevano ben sperare, hanno ora lasciato il posto a una realtà ben diversa a causa di vari fattori che nelle zone di Marsala, Mazara, Campobello, Salaparuta e Poggioreale, hanno portato a un calo di produzione che tocca il 60%.

Colpa della totale assenza di piogge in alcuni mesi invernali, come gennaio e febbraio, e del caldo torrido registrato nella parte …









