Ancora fuoco a Trapani. Della spazzatura è stata data alle fiamme in Via Giacomo Lo Verde, a ridosso della rotonda con Via Francesco Rodolico. Luogo di abituale abbandono di rifiuti, è stato più volte scena di incendi. Il fumo, visibile anche a grande distanza, ha avvolto la zona.

