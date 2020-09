Trapani, incendio distrugge azienda di materiale edile

Una gigantesca colonna di fumo sullo scorrimento veloce che conduce all’imbocco dell’autostrada Trapani-Palermo, all’altezza della rotonda per Villa Rosina. Le fiamme hanno devastato una azienda di materiale edile.

Il rogo sarebbe partito da un appezzamento di terreno incolto aggredendo in un baleno il capanno dell’azienda. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e i vigili urbani.

Al momento dell’incendio in azienda c’erano il titolare e il figlio che hanno cercato di arrestare l’avanzata delle fiamme.. Il personale era in pausa pranzo. Il sospetto è che il fuoco possa essere stato appiccato.









