Trapani, gravissimo incendio a Villa Rosina. Distrutta un’azienda

Gravissimo incendio a Trapani in Via Villa Rosina. Poco dopo le 15, un rogo di grandi dimensioni è divampato in un terreno adiacente l’azienda Omega, che ha riportato danni ingentissimi. Il fumo nero, nitidamente visibile da tutta Trapani, è dovuto al fatto che le fiamme hanno intaccato il magazzino della ditta, distruggendolo completamente. Sul posto, Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.

Secondo quanto si apprende, il terreno dal quale sono divampate le fiamme si presentava con sterpaglie molto copiose.

