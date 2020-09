Sequestro pescherecci mazaresi a Bengasi. Solo una coincidenza visita a Tripoli del Ministro Di Maio?

L’impressione è quella che stavolta c’entri poco la questione relativa all’anno contenzioso sulle zone di pesca e la ZEE (istituita unilateralmente nel 2005 dalla Libia).

Potrebbe avere infatti altre cause il

sequestro dei due pescherecci di Mazara del Vallo, “Antartide’ e ‘Medinea”, avvenuto ieri sera a circa 35 miglia dalle coste di Bengasi. Lo ha fatto capire anche il primo cittadino mazarese, Salvatore Quinci, in una sua dichiarazione resa all’agenzia Agi

“La presenza del ministro Di Maio in Libia -ha detto Quinci- in questi giorni non può essere una coincidenza. La circostanza ci preoccupa, ma oggi osserviamo un silenzio rispettoso del lavoro che sappiamo si sta svolgendo in maniera frenetica alla Farnesina che già in altre circostanze ha saputo trattare vicende analoghe in modo opportuno ed efficace”.(In foto collage di copertina a sx Salvatore Quinci e a dx Luigi Di Maio)

