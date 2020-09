Sequestro pescherecci a Bengasi, Italia Viva coord TP: “Ministro Di Maio inadeguato. Si dimetta”

Riceviamo e pubblichiamo una nota della coordinatrice provinciale di “Italia Viva”, la mazarese Francesca Incandela, in merito alla vicenda relativa ai due pescherecci mazaresi, Antartide e Medinea, sequestrati nelle scorse ore a Bengasi. Ecco quanto ha dichiarato

“Di Maio dovrebbe spiegare in quanto ministro degli Esteri quale fallimento è stata la sua visita in Libia di appena poche ore fa se come risultato ci troviamo di fronte al sequestro di due pescherecci mazaresi. Italia Viva, coordinamento provinciale di Trapani, esprime la massima solidarietà ai pescatori di Mazara del Vallo che, ancora una volta, soffrono e pagano sulla propria pelle i mancati risultati di una politica che si serve della propaganda ma non di azioni concrete.

La vicenda che si consuma in queste ore- che si aggiunge ad altre anche con esiti drammatici- evidenzia la non esistenza delle relazioni dell ‘Italia con i paesi del Nord Africa, in primis con la …









