Scuola. Dilemma trasporti per l’Agrario di Marsala. “E aspettiamo 700 banchi monoposto”

“La principale criticità? Per noi è capire come faranno i tanti studenti pendolari, non solo delle periferie ma anche di altre città, a venire a scuola. Ancora bisogna chiarire come sono organizzati i trasporti pubblici di Marsala e delle compagnie che collegano le città”.

Domenico Pocorobba, dirigente scolastico dell’Istituto “Abele Damiani” di Marsala, che raggruppa l’Agrario e l’Alberghiero, fa il punto su come si sta preparando la scuola da lui guidata alla riapertura.

E punta subito sulla principale criticità in vista della ripresa delle lezioni dopo sei mesi di chiusura per l’emergenza Coronavirus. L’Agrario di Marsala, oltre ad essere una delle scuole superiori più frequentate della provincia, è molto frequentata da studenti pendolari. Non solo ragazze e ragazzi che devono raggiungere l’istituto di via Trapani dalle periferie di Marsala, ma anche studenti che arrivano da altre città, Paceco, Petrosino, Mazara, Salemi e che ogni …









Leggi la notizia completa