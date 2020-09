Migranti: Sea Watch a Palermo. Donna partorisce in elicottero. Oggi incontro Musumeci – Conte 

I 353 migranti soccorsi dalla Sea Watch 4 saranno trasferiti sulla nave quarantena Gnv Allegra, la terza messa a disposizione dal Viminale. L’imbarcazione della ong tedesca è in arrivo in queste ore al porto di Palermo. Il trasbordo sarà effettuato al largo. Sulla Sea Watch ci sono anche 152 migranti, per lo più subsahariani, salvati nel Mediterraneo dalla Louis Michel, la nave finanziata dall’artista inglese Banksy. Commento di Salvini: «Se questi ennesimi 353 immigrati irregolari metteranno piede sul suolo italiano, la Lega, un secondo dopo, depositerà denuncerà l’intero governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina».

Entro giovedì – si apprende – dovrebbero essere tre le navi-quarantena inviate davanti a Lampedusa con l’obiettivo di svuotare il sovraffollato hotspot locale. All’Allegra, che oggi a Palermo accoglierà i 353 migranti della Sea Watch 4 e circa 200 provenienti da altre strutture, se ne aggiungeranno infatti altre 2 individuate con apposito bando.

Mariama Sirrh Suma, una migrante di 28 …









Leggi la notizia completa