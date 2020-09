Libia, pesca, stanno tutti bene i marittimi mazaresi condotti a Bengasi. Diplomazia al lavoro per la soluzione della questione

Stanno tutti bene i componenti dei due equipaggi dei motopesca mazaresi, “Antartide” e “Medinea” fermati ieri sera, intorno alle ore 21, a circa 35 miglia da Bengasi e condotti nello stesso porto cirenaico. Ad assicurarlo è stato Leonardo Gancitano, giovane armatore dell’”Antartide” che appresa la notizia del sequestro del peschereccio si è messo immediatamente in contatto con autorità militari, diplomatiche e politiche per la soluzione della vicenda. Sono dieci i membri dell’equipaggio del motopesca “Antartide” (in foto copertina), sei invece quelli del “Medinea” di cui è armatore Marco Marrone.

Starebbe bene anche Giacomo Giacalone, comandante del motopesca “Anna Madre”, che in quelle concitate fasi è stato fatto a salire a bordo di un gommone della stessa motovedetta bengasina e condotto anch’egli nel porto di Bengasi insieme al comandante di un peschereccio di Pozzallo, il “Natalino”, che stava pescando in quelle stesse acque internazionali in cui avviene la pesca al …









