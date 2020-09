Libia, pesca, due pescherecci mazaresi sequestrati a Bengasi, trattenuto comandante di un terzo peschereccio

La questione sequestri nelle acque libiche si era assopita da diversi mesi ma stamattina è ritornata tragicamente in attualità a seguito del sequestro di due pescherecci, “Antartide” e “Medinea”, entrambi iscritti al Comparto marittimo di Mazara del Vallo. I due mootopesca sono stati sequestrati a circa 35 miglia nord da Bengasi, in quel tratto di mare all’interno della cosiddetta ZEE (Zona Economica Esclusiva) che la Libia ha istituito unilateralmente nel 2005 e che si estende 62 miglia oltre le 12 miglia convenzionali relative alle acque territoriali.

Erano circa le ore 21 di ieri sera quando i due pescherecci mazaresi, che storicamente battono quelle acque ricche di gambero rosso, sono stati avvicinati da una motovedetta con militari bengasini a bordo che hanno loro intimato di fermarsi e seguirli in porto ove sarebbero arrivati questa mattina. Contemporaneamente gli stessi militari, con un gommone, hanno avvicinato altri due pescherecci, un altro mazarese, “Anna Madre”, ed un altro …









