Ingroia accetta a Campobello, “Non dico ‘Vinceremo’, ma ‘Possiamo vincere’”

Non dico “Vinceremo”, ma “possiamo vincere”.

Queste le parole di Antonio Ingroia nella conferenza stampa di oggi, in cui ha accettato ufficialmente la candidatura a sindaco di Campobello di Mazara per le prossime amministrative con una lista civica dal nome “Cambiamo Campobello, Ingroia Sindaco”.

“Partiamo tardi – ha aggiunto – a differenza di chi, da sindaco,i è partito molto prima, anche attraverso il potere della propria amministrazione comunale”.

E sul principale nemico dei campobellesi ha detto che “non è la mafia o la corruzione, ma la rassegnazione ad essere sudditi e non cittadini”.

L’ex pm ha paragonato la cittadina ad un diamante incastonato nella roccia. Una pietra preziosa che quindi va salvata, “evitando che venga inghiottita definitivamente dalla roccia”.



Poi, sulle polemiche social sul sindaco “straniero” dice:

"Da non campobellese, se dovessi essere eletto sindaco, potrei dare maggiore visibilità e possibilità di ascolto, partendo dal rilancio dell'economia nel









