I post “negazionisti” del titolare del ristorante di Salemi, che ha preso il Covid … 

A Salemi si vivono giorni di tensione. La città è tornata di nuovo nell’incubo coronavirus, dopo la scoperta della positività del titolare del ristorante – b&b “La Giummara”. E’ stato lui stesso, tra l’altro, ad avvisare pubblicamente tutti sui social, per invitare i clienti del locale, i fornitori e i frequentatori a contattare le autorità e a mettersi in quarantena. I casi sono tanti, da Salemi il virus è arrivato ad Alcamo e Castellammare del Golfo. Tante le aziende interessate.

Una di queste, la PA Surgelati, leader nella distribuzione alimentare presa di mira da notizie fake sui social, precisa in una nota che “l’azienda, in accordo con i dipendenti, ha deciso lo stesso di mettere in quarantena volontaria tre nostri collaboratori che effettuavano consegne in tale locale. Ci teniamo inoltre a precisare che i nostri consegnatari sono preparati ed adeguatamente attrezzati per affrontare tali situazioni mettendo in …









Leggi la notizia completa