I bambini uccisi dall’acqua contaminata in ospedale 

Se fosse accaduto in Sicilia, avremmo avuto pagine intere sui giornali, commissioni di inchiesta, interrogazioni. E ‘accaduto a Verona, e sembra quasi non interessare a nessuno.

Nell’ospedale di Borgo Trento, in provincia di Verona, si apriva il rubinetto, ci si lavavano le mani o si sciacquavano i biberon e ci si infettava col citrobacter koseri, un batterio che avrebbe causato la morte di quattro bambini e colpito altri 96, cinque dei quali hanno riportato danni permanenti al cervello.

È successo all’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, Verona. Le morti sono avvenute tra la fine del 2018 e lo scorso agosto. A denunciare è stata Francesca Frezza, che ha portato di corsa la sua piccola, Nina, al Gaslini di Genova nel tentativo, inutile, di salvarla. E che poi ha presentato un esposto alla procura ligure.

Eseguita l’autopsia e accertato che la morte di Nina era stata provocato …









