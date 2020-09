E’ morto Philippe Daverio, il passepartout del mondo dell’arte

E’ morto stanotte Philippe Daverio, aveva 71 anni, tra i maggiori storici dell’arte contemporanea, divenuto famoso per la conduzione del programma Passepartout su Rai 3.

S’è spento all’Istituto dei Tumori di Milano, città per cui ricoprì il ruolo di assessore con la delega alla Cultura per la giunta Formigoni (1993-1997).

La sua sterminata cultura e la sua elegenza sono diventate iconiche nel nostro immaginario collettivo.

E’ stata Andree Ruth Shammah, direttrice del Teatro Franco Parenti, a rendere nota la notizia:”Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte”.









