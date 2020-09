Coronavirus, sette casi in più rispetto a ieri. Ecco dove

L’Asp di Trapani ha diramato il consueto bollettino relativo ai casi da Covid-19 in provincia di Trapani. Numeri in crescita di giorno in giorno. Alle 10 di oggi, mercoledì 2 settembre2020, sono 35 i positivi al virus, sette in più rispetto a ieri.

Il totale è così distribuito:

Alcamo 6;

Buseto Palizzolo 1;

Calatafimi Segesta 1;

Campobello di Mazara 0;

Castellammare del Golfo 1;

Castelvetrano 0;

Erice 2;

Gibellina 0;

Marsala 8;

Mazara del Vallo 2;

Paceco 0;

Partanna 0;

Salemi 7;

Trapani 5;

Valderice 1;

Vita 1.

In particolare: 2 dei casi riscontrati ad Alcamo riguardano soggetti che hanno sviluppato la positività fuori provincia e attualmente sono ricoverati in ospedali fuori territorio trapanese; 2 casi Alcamo sono generati dal caso indice di Salemi, così come i nuovi positivi di Salemi; il caso di Calatafimi – Segesta riguarda un soggetto domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania e attualmente ricoverato fuori provincia; il caso di Valderice riguarda un soggetto trasferito in Covid Hospital a Palermo.

Ricoverati non in Terapia intensiva – 4

Isolamento …









