Coronavirus, chiusi in via precauzionale gli uffici del catasto di Trapani

Uffici del catasto chiusi, stamane, a Trapani. La sanificazione dei locali, avvenuta oggi come recita l’avviso affisso sulla porta d’ingresso, è legata all’emergenza coronavirus. Nel dettaglio, la procedura si è resa necessaria a causa dei contatti molto stretti tra un soggetto originario di Castellammare con il focolaio di Salemi derivante dal ristorante La “Giummara”. Dall’Asp di Trapani giungono rassicurazioni poiché il soggetto in questione era già in isolamento e la sanificazione è stata svolta in via precauzionale.



E. B.

