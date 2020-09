Cambiare Campobello: “Il Pd sta con Castiglione? Perseverare è diabolico”

“Prendiamo atto che il PD (Partito Democratico) di Campobello conferma l’ appoggio al Sindaco uscente Castiglione, campione del “vuoto cosmico”, per non aver fatto assolutamente niente di quanto promesso per la nostra città in sei anni di disastrosa amministrazione”. Lo scrivono in una nota il Comitato “Cambiare Campobello” a sostegno della candidatura a sindaco di Antonio Ingroia.

“Noi sappiamo che i cittadini di Campobello sono stufi del nulla, ed oggi vogliono il meglio. Hanno il diritto ad averlo! Quel che è certo è che si può sbagliare candidato una volta perché è umano sbagliare, ma riproporre lo stesso candidato dopo averlo sperimentato con questi deprimenti risultati è peggio, molto peggio. Perché perseverare nel medesimo errore è diabolico.

Del resto, perfino il Segretario Provinciale del PD ha espresso le sue "perplessità". Sarà per questo che così tanti iscritti al PD stanno aderendo con convinzione al nostro progetto "Cambiare Campobello"?".









