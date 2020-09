Trapani, aveva chiesto i danni al giornalista Baldarotta. Condannato l’ex direttore dell’Airgest

Una vicenda paradossale finisce, una volta tanto, bene, per i giornalisti della provincia di Trapani, che si trovano a svolgere un mestiere tanto fondamentale quanto poco considerato, soggetti come sono a minacce e querele temerarie.

E temeraria era proprio la citazione in giudizio che Giancarlo Guarrera, ex direttore generale dell’Airgest, società che gestisce l’aeroporto di Trapani, aveva fatto nei confronti di Nicola Baldarotta, giornalista di Trapani e direttore del free press Il Locale News. Con Baldarotta e la società editrice era stato citato in giudizio anche Luca Sciacchitano. Per loro una maxi richiesta di risarcimento danni. Un milione di euro.

Cosa avevano scritto di così tanto grave? Una cosa che avevamo pubblicato in tanti, anche noi di Tp24: ovvero il compenso del manager dell’aeroporto, società tra l’altro a maggioranza pubblica. Era il 2016, e Guarrera si era visto aumentare il suo stipendio da 7000 a 13000 euro mensili. Il tutto era stato commentato …









