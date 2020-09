Sicilia: ha il coronavirus, è incinta. Partorisce a bordo di un elicottero del 118 

Una donna, positiva al coronavirus, ha partorito mentre era a bordo di un elicottero del 118 che la stava trasportando d’urgenza in ospedale.

La donna era arrivata Lampedusa, ha partorito a bordo di un elicottero del 118 della Regione Siciliana che la stava portando a Palermo. La donna è stata assistita dai medici e personale del Sistema sanitario regionale, ai quali l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha rivolto il proprio ringraziamento per quanto sempre fatto. “Per noi – ha detto l’esponente del governo Musumeci – il diritto alla salute di tutti è la unica stella polare. Dalla quale non arretriamo e non arretreremo”. Al di là delle dichiarazioni di Razza, va comunque ricordato che il diritto alla salute di tutti è previsto dalla Costituzione Italiana.











