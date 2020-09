Sicilia, donna investita da un’auto viene dimessa dall’ospedale e muore

E’ giallo per la morte di una donna di 71 anni di Adrano, deceduta sabato scorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le cause del decesso sembrano collegate ad un incidente in cui la donna era rimasta coinvolta martedì scorso, quando è stata investita da un’auto che stava facendo manovra per uscire da un cortiletto. La signora è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Biancavilla, dove i medici, dopo averla visitata, l’hanno giudicata guaribile in dieci giorni e dimessa.

Una volta tornata a casa però la 71enne ha iniziato a star male e trasferita all’ospedale di Catania è morta poco dopo. Il corpo della donna è stato posto sotto sequestro, la magistratura ha, infatti, aperto un’inchiesta per accertare le cause che hanno determinato il decesso. Ora si attende la nomina del medico legale che dovrà eseguire l’autopsia sul corpo.









