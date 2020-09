Scuola, si riparte senza mascherine (se c’è il metro di distanza). Trapani, l’ex Provincia cerca spazi

Da oggi i corsi di recupero. Tra due settimane torna a suonare la campanella in Sicilia. La scuola riparte, sei mesi dopo la chiusura per l’emergenza Coronavirus. E alla vigilia della ripartenza è stato trovato un importante accordo sulle linee guida da adottare, su mascherine e trasporto pubblico locale.

Niente mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Nella scuola primaria, “per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto)”. Lo indica il Comitato tecnico scientifico, in una nota. “Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità …









