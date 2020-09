Salemi, stamani altri 5 nuovi positivi: sale a 7 il numero complessivo dei contagiati

Dal profilo del sindaco di Salemi dott.Domenico Venuti apprendiamo della positività di altri 5 individui a Salemi che si vanno ad aggiungere ai 2 degli scorsi giorni. Come si legge nel messaggio del sindaco, questi nuovi contagiati sono sempre riconducibili al focolaio individuato del ristorante La Giummara di Salemi.

Riportiamo di seguito il messaggio del Sindaco Venuti:

“Covid-19, sono giunti i risultati di diversi tamponi effettuati nelle scorse ore: ci sono cinque nuovi positivi a Salemi. Il numero complessivo sale quindi a 7. I nuovi contagiati rientrano tutti nell’ambito lavorativo e familiare interno al focolaio già individuato. Invito ancora una volta a non cedere all’allarmismo e a mantenere comportamenti rigorosi: il lavoro di verifica e controllo sui contatti ricostruiti continua e diversi tamponi sono risultati negativi. Vi terrò aggiornati su tutti gli sviluppi”

