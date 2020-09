Salemi, paura per i nuovi casi di coronavirus in città. Quei comportamenti disinvolti … 

Nonostante il Sindaco, Domenico Venuti, inviti tutti alla calma, serpeggia la paura a Salemi per i nuovi casi di coronavirus in città. Sia perché hanno come centro di propagazione un ristorante, La Giummara, molto frequentato, sia perché in tanti hanno tenuto comportamenti molto disinvolti, credendo che l’emergenza, che aveva visto la città diventare addirittura zona rossa, fosse acqua passata. E invece no.

Tra i sette positivi, ci sono oltre i gestori della Giummara, anche operatori dell’ospedale che hanno lavorato fino a pochi giorni fa. Oppure chi, sempre pochi giorni fa, è stato ad un matrimonio, in una sala ricevimenti vicino Salemi. E tra i contagiati, inoltre, ci sono anche persone che, alla Briatore, negavano l’esistenza del Covid e l’utilità delle misure precauzionali.

In quarantena preventiva, oltre ai dipendenti del ristorante, anche 13 ospiti del B&B. Si tratta per lo più di turisti provenienti da altre regioni italiane rimasti bloccati …









