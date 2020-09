Salemi, Maria Attanasio presenta “Lo splendore del niente e altre storie”

Scrittrice italiana, poetessa e insegnante. È Maria Attanasio la protagonista del penultimo incontro di “Autori di Sicilia”, la rassegna culturale dell’associazione “Liber…i”.

L’appuntamento previsto per venerdì 4 settembre, alle 18,30 al Castello di Salemi, sarà incentrato su “Lo splendore del niente e altre storie” (Sellerio editore Palermo), un testo in cui la Attanasio racconta le intricate storie di donne affascinanti e ribelli, che si sono opposte alle discriminazioni e alle ingiustizie mentre la loro terra, la Sicilia, dalla Spagna passa ai Savoia, poi agli Asburgo e quindi ai Borbone di Spagna.

Emerge una scrittura poetica efficace e unica, intrisa di termini dialettali, ma anche un ricco periodo di ricerca tra archivi e racconti tramandati di generazione in generazione e che arricchiscono le sette novelle di dettagli e immagini rigo per rigo. Storie di donne non banali, nate e cresciute ai margini della storia ufficiale, in lotta tra la microstoria …









