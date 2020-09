Rotary Alcamo: Il Presidente parla delle azioni in favore della sanità internazionale. [Video]

L’Africa è stata dichiarata Polio Free grazie al programma Polio Plus End Polio Now finanziato dal Rotary International. Sono tanti i rotariani missionari che negli anni hanno fisicamente vaccinato gli oltre 2,5 Miliardi di bambini. E’ una grande vittoria sia per la sanità internazionale che per il Rotary che mensilmente effettua donazioni per debellare la polio nel mondo. L’avv. Giuseppe Coppola, Presidente del Rotary Club of Alcamo, spiega nel video, che il club alcamese, così come gli altri club rotariani, é da sempre in prima linea per combattere e sconfiggere la polio nel mondo e sin dal 1985 effettua una raccolta fondi per contribuire a realizzare i progetti di service del Rotary International. Insieme al Rotaract e all’Interact, il Rotary Alcamo, aggiunge il Presidente avv.Coppola, promuoverà tra i soci il progetto “Centesimi per vincere” riempendo con monete da 1, 2 e 5 centesimi le bottigliette di acqua. Un piccolo gesto di …









