Riprendono gli scavi archeologici a Entella

Dal 7 settembre prossimo nell’area archeologica di Entella, in territorio di Contessa Entellina (PA), prenderà il via una campagna di scavi sotto la direzione scientifica sul campo della Prof.ssa Anna Magnetto, responsabile scientifica del Laboratorio di Storia Epigrafia Archeologia e Tradizione dell’Antico (SAET) della Scuola Normale di Pisa.

La missione archeologica portata avanti dal Parco di Segesta, di cui Entella fa parte in seguito al recente riordino dei Dipartimenti regionali, rientra tra le attività di ricerca scientifico-archeologica fortemente volute dall’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà e dal Governo Regionale, per approfondire la conoscenza storica della Sicilia Occidentale, largamente legata alla presenza degli Elimi. Proprio per questo, nelle scorse settimane, la Direttrice del Parco Archeologico di Segesta, Rossella Giglio e il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, Luigi Ambrosio, hanno sottoscritto una convenzione che vedrà collaborare le due istituzioni durante il prossimo biennio.

