I pirati sono sbarcati sulle coste di Triscina e Selinunte? Battute a parte ha destato molta curiosità tra i bagnanti la presenza di un classico veliero cinquecentesco che sembrava uscire da uno dei classici film con i bucanieri che al cinema spesso risultano simpatici ma che nella realtà erano spietati razziatori.

E così questa mattina davanti al Parco Archeologico di Selinunte, e nel pomeriggio davanti Triscina e Tre Fontane è passata la singolare imbarcazione identificata sui radar con il nome “NAO VICTORIA”.

Una replica di un veliero spagnolo del tipo NAU risalente appunto al 1500 dalle sembianze di una nave pirata, lungo 25 metri che è diretta verso Cadice in Spagna dopo aver partecipato alle riprese di un documentario a Malta.

The post Nave pirata a Triscina e Selinunte? Ma si trattava solo di un documentario first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









