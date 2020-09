Migranti e Coronavirus, altre tre navi quarantena in arrivo a Lampedusa

Altre tre navi quarantena anticovid per i migranti che sbarcano sulle coste siciliane.

Lo hanno deciso il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’interno Luciana Lamorgese. In particolare le tre navi che affiancheranno le altre due già attive, Aurelia e Azzurra, arriveranno a Lampedusa. La prima è arrivata già questa notte, le altre due arriveranno entro mercoledì.

La notte scorsa per tamponare il sovraffollamento dei migranti tra gli hotspot e la Casa della Fratellanza è però arrivata la nave Dattilo della Guardia Costiera che ha trasferito 200 persone ad Agrigento.

Sabato sera a poche miglia dall’isola è stato soccorso un peschereccio con 370 persone a bordo tra i quali 13 minori e 33 donne provenienti da Bangladesh e Senegal. Al porto all’arrivo dell’imbarcazione si sono registrai alcuni momenti di tensione.

Il sindaco Totò Martello: “Qualcuno può ricordare a Conte che Lampedusa è italiana? Se un peschereccio con tutte queste persone arriva fin …









