Michele D’Errico grande protagonista alla Tris di maratone di Rieti

Il lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia Covid-19 non ha affatto scalfito l’ottimo stato di forma del marsalese Michele D’Errico. In questo week end, infatti, il portacolori della Polisportiva Marsala Doc è stato il dominatore assoluto del “Tris di Maratone” di Rieti, classificandosi al primo posto assoluto nella classifica generale stilata sommando i tempi delle tre gare svoltesi nel fine settimana. D’Errico, quindi, ha superato la concorrenza di tanti atleti, anche più giovani, arrivati da varie parti d’Italia.

Un risultato frutto dei duri allenamenti svolti nei mesi estivi sia sul lungomare che nell’entroterra di Marsala, dove la forma è stata perfezionata grazie a lunghe e impervie salite. Allenamenti fatti spesso sotto un sole cocente. Con una forza di volontà fuori dal comune. E anche per questo, a Rieti, D’Errico è stato uno di quelli che meglio ha resistito alle alte temperature (sabato, 37 gradi), …









Leggi la notizia completa