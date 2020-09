Mazara. Domani il Gran Galà del Mare

Alle ore 21 al Mahara Hotel con il patrocinio del Comune

Con determinazione n. 103 del 26 agosto 2020 il Sindaco Salvatore Quinci ha concesso il patrocinio gratuito all’Associazione culturale “Campisi Communication” per l’organizzazione dell’evento/spettacolo e programma televisivo Gran Galà del Mare, in programma mercoledì 2 settembre, alle ore 21 al Mahara Hotel di Mazara del Vallo.

L’organizzazione fa sapere che l’ingresso su prenotazione ed inviti è già sold out e che sarà previsto dalle ore 20 nel rigoroso rispetto delle misure anticovid.

Nel corso della serata, che sarà presentata da Roberto Onofri e Veronica Maia, è prevista l’esibizione di artisti anche di livello internazionale come Mario Biondi. Lo spettacolo, con la regia di Nello Pepe – assicurano gli organizzatori – verrà trasmesso prossimamente su Rai Due.

E con delibera n. 154 del 31 agosto 2020 la Giunta Municipale ha disposto l'acquisto dalla Campisi Communication di una offerta promo pubblicitaria, per un importo di € 8









