A 20 anni dal diploma, si sono rincontrati, giovedì 27 agosto, i diplomanti della classe 5°C dell’Istituto Tecnico Commerciale di Marsala.

Un serata all’insegna dell’allegria e dei ricordi vissuti in quegli anni tra i compagni di classe.

Da sinistra in basso: Anna Lisa Balsamo, Marianna Adamo, Cristina Licari, Valentina Sieli, Donatella Cudia, Iside Salamanna, Francesco Zerilli.

In alto Giuseppe Giacalone, Giuseppe Tumminello, Piero Gallo, Claudio Di Stefano.









