Marsala, oggi riaperti i tre asili nido comunali

A Marsala riaprono oggi i tre asili nido comunali. Con un avviso pubblico l’Istituzione “Marsala Schola” rende noto che, oggi, riaprono in sicurezza – in conformità alle disposizioni Ministeriali e Regionali – i tre asili nido comunali. Sono quelli delle contrade Amabilina e Sant’Anna, nonché di via G. Falcone, tutti gestiti dalla coop. Sociale onlus “Le Garderie”.

Ospiteranno lattanti da zero a dodici mesi e bimbi da tredici a 3 anni, per un totale complessivo non superiore a 102, così come previsto dagli standard organizzativi. I genitori, suddivisi in gruppi per la prima accoglienza, saranno contattati dai coordinatori delle suddette strutture per ricevere le informazioni sulle modalità di inserimento. L’avviso ricorda pure che “i bimbi non sono tenuti a indossare la mascherina”.









Leggi la notizia completa