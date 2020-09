Marsala, elezioni. Il Pd: “Solo otto i dissidenti contro Di Girolamo”

Sono solo otto i dissidenti contro la candidatura di Alberto Di Girolamo a Sindaco di Marsala, e non cinquanta. Lo chiarisce la segretaria cittadina del Pd, Rosalba Mezzapelle, in una nota inviata alla redazione di Tp24. Per la segretaria, quello dei “dissidenti” è “un comunicato firmato non da 50 tesserati del PD ma da soltanto 8 iscritti al Partito Democratico e da 43 soggetti NON iscritti, a partire dal primo firmatario Rino Ragona. Ma vi è di più. Questo comunicato NON è stato affatto sottoscritto dall’ex Assessore Antonella Genna, iscritta al PD, che già la stessa ha provveduto a disconoscere personalmente a mezzo stampa”.

Continua Mezzapelle: “E’ un comunicato da cui emerge un’evidente superficialità nell’affrontare il delicato tema, quale quello delle amministrative 2020, che si svolgeranno il 4 ed il 5 ottobre nella città di Marsala. Più precisamente, emerge la mancanza di volontà politica a valutare lo sforzo ed il lavoro affrontato in …









