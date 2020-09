La cultura che si fa politica. L’esperienza della Summer School di Marsala

La lingua latina possedeva due sostantivi per dire “uomo”. Il primo era homo, l’altro vir. Il primo indicava l’essere umano in modo generico, indefinito; l’altro invece intendeva l’essere umano dentro la Storia, la persona capace di affrontare il suo tempo con le armi del corpo e dello spirito. Quindi nell’antica Roma è la parola vir che riassume la dialettica tra l’uomo e il mondo, tra l’essere e il suo destino.

Dalla parola vir nascono altre due parole che oggi pensiamo antagoniste l’una dell’altra: virtù e virtuale. Messe a confronto, la virtualità viene sempre percepita come dimensione violenta, incontrollata, pericolosa. Segnando così una delle nostre principali esperienze quotidiane – l’essere connessi, l’essere smart – con uno stigma incancellabile. Per scongiurare i pregiudizi e i luoghi comuni che caratterizzano il rapporto tra virtù e virtuale, l’History & Politics Summer School …









