Incentivi auto, oggi 1 settembre ripartono le prenotazioni

Ripartono oggi, 1 settembre, le prenotazioni per gli incentivi per l’acqusito delle auto nuove.

Anche se con un po’ di ritardo rispetto all’entrata in vigore del decreto di rifinanziamento, è tornata online la piattaforma del ministero dello Sviluppo economico che permette di prenotarsi.

Ci sono solo 100 milioni per le auto più richieste. Ma, secondo gli addetti ai lavori, non c’è pericolo di restare a bocca asciutta – come riporta Quattroruote – nemmeno per chi ha comprato vetture con emissioni di anidride carbonica comprese tra 91 e 110 g/km, per le quali sono stati stanziati appena 100 milioni di euro.

Le Case, però, stimano che il 50-60% di questa cifra sia già stata virtualmente consumata nelle due settimane passate. I fondi come previsto non basteranno a soddisfare la domanda di auto con queste caratteristiche da qui al 31 dicembre e, in assenza di un nuovo, rifinanziamento nelle prossime settimane, si rischia un nuovo blocco …









Leggi la notizia completa