Incendio di Altofonte, mezzi di soccorso arrivati anche da Trapani Birgi

Ieri, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto per bloccare l’estensione dell’incendio sviluppatosi nella zona di Altofonte (PA).

Un totale di 3 ore di volo, 12 lanci e 9mila litri di acqua sganciati. Il vettore è decollato alle ore 14:30 e, dopo aver fatto rifornimento di carburante a Boccadifalco (PA), alle 18:05 è rientrato alla base aerea di Birgi dove ha ripreso la prontezza per il servizio antincendi, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento.

L’ordine di decollo è giunto dal C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (FE), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia.

L’HH-139A fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest’anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida …









