Incendi nel trapanese, interviene Rosalia D’Alì: “Come può lavorare questo Distretto?”

Pubblichiamo lettera inviata dal Presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Dott.ssa Rosalia D’Alì, al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, all’Assessore Regionale del Territorio e Ambiente Salvatore Cordaro e all’Assessore Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina e per conoscenza alla Deputazione Regionale della provincia di Trapani e agli Organi di Stampa.

Il testo della lettera è integralmente riportato qui di seguito.

Pregiatissimi,

a nome del territorio della Sicilia Occidentale, sfregiato in quest’ultimo fine-settimana dagli ennesimi devastanti roghi, desidero lanciare una sentita e accorata richiesta di aiuto affinché si possa porre termine a queste scellerate azioni.

Come le SS.LL. certamente sapranno, il 29 agosto u.s., al primo accenno di scirocco, con puntualità quasi scientifica, sono stati appiccati diversi incendi che, favoriti dal forte vento proveniente da sud, si sono propagati in una vastissima area, infliggendo un colpo mortale alle bellezze ambientali e naturalistiche …









