Incendi in Sicilia, un elicottero dell’82° Csar di Birgi in missione ad Altofonte

Tre ore di volo, dodici lanci e novemila litri di acqua, sono questi i numeri dell’intervento antincendio effettuato da un elicottero dell’82° Centro C.S.A.R. dell’Aeronautica Militare intervenuto per bloccare l’estensione dell’incendio sviluppatosi nella zona di Altofonte (PA).

L’elicottero è decollato da Birgi alle ore 14:30 e, dopo aver fatto rifornimento di carburante a Boccadifalco (PA), alle 18:05 è rientrato alla

base aerea di Birgi dove ha ripreso la prontezza per il servizio antincendi, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento. L’ordine di decollo è giunto dal C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (FE),









