Imprese: online il modello per il bonus pubblicità

E’ stato pubblicato il nuovo modello per richiedere il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari (c.d. Bonus Pubblicità), che alla luce delle novità del Decreto Rilancio (articolo 186), per il solo 2020 è concesso a imprese, autonomi ed enti non commerciali nella misura del 50% della spesa effettuata nell’anno.Quindi rispetto al precedente bonus non è necessario tenere conto degli investimenti fatti nell’anno precedente. Il modello di comunicazione va presentato dal 1° al 30 settembre 2020. Le comunicazioni già presentate nel periodo ordinario (compreso tra il 1° e il 31 marzo scorsi) restano valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato con i precedenti criteri di calcolo, sarà rideterminato con i nuovi criteri.



La dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettivamente effettuati nell’anno agevolato, dovrà essere presentata nei consueti termini (dal 1° al 31 gennaio 2021). Il credito d’imposta sarà poi riconosciuto con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ed utilizzabile in compensazione dal quinto giorno …









