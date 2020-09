Il reddito di cittadinanza e il flop totale dei navigator

E’ un flop totale quello dei navigator. Sono solo 100mila le persone che hanno trovato un lavoro grazie al loro contributo. Assunti e voluti dall’ex ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, per aiutare coloro che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza a trovare un impiego.

Gli imprevisti e i vantaggi – Il percorso dei navigator, 2846 assunti in tutta Italia, è stato costellato da imprevisti. Prima hanno dovuto assistere al braccio di ferro con le Regioni che non li volevano nei loro Centri per l’impiego. Solo a dicembre sono divenuti pienamente operativi. Poi il coronavirus: visto che per i percettori del Rdc l’obbligo di ricerca del lavoro è stato sospeso fino a luglio, i navigator sono rimasti a casa ma hanno continuato a percepire uno stipendio di 1700 euro. Ad aprile i loro contratti scadranno e, a meno di sorprese, non saranno rinnovati. Quindi saranno loro stessi a dover trovare una …









