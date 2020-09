Guerra dentro il Pd. Il documento di cinquanta tesserati: “Non votiamo Di Girolamo”

Ed è guerra dentro al Partito Democratico di Marsala.

La direzione provinciale di ieri sera è arrivata alla decisione di far candidare tutti i tesserati dem dentro al partito, pare che a questa decisione si siano opposti in molti, soprattutto quanti sono già posizionati in liste satellite per assicurarsi l’elezione, dentro al Pd diventerebbe più difficile.



Netta presa di distanza da una parte di dirigenti, tesserati e attivisti del partito che hanno scritto, sempre nella serata di ieri, un documento molto forte in cui prendono le distanze dal sindaco Alberto Di Girolamo e rimettono sia la tessera che le cariche del partito, lasciando liberi gli elettori di potere guardare ad altri candidati.

Dal documento si evince anche la presa di distanza dagli assessori del Pd, che, si legge, per cinque anni hanno goduto del posto in giunta e non intendono, adesso, misurarsi con l’elettorato. Si tratta di cinquanta …









