Focolaio Covid a Salemi fa salire a 28 i positivi in Provincia

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati alle ore 10:00 di martedì 1 settembre 2020 Rispetto all’ultimo bollettino si registrano 10 casi in più nel territorio provinciale rispetto all’ultimo bollettino

Totale casi attuali positivi 28 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:Alcamo 4; Buseto Palizzolo 1; Calatafimi Segesta 1; Erice 2; Marsala 8; Mazara del Vallo 2; Salemi 7; Trapani 2; Valderice 1.

In particolare: 2 casi riscontrati ad Alcamo riguardano soggetti che hanno sviluppato la positività fuori provincia e attualmente sono ricoverati in ospedali fuori territorio trapanese; 2 casi Alcamo sono generati dal caso indice di Salemi, così come i nuovi positivi di Salemi; il caso di Calatafimi – Segesta riguarda un soggetto domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania e attualmente ricoverato fuori provincia; il caso di Valderice riguarda un soggetto trasferito in Covid Hospital a Palermo

Ricoverati non in Terapia intensiva – 4

Isolamento domiciliare obbligatorio – 24

Totale …









Leggi la notizia completa